WWE | Annunciate data e location di Survivor Series | WarGames 2024

(Di venerdì 2 agosto 2024) La WWE è pronta a tornare in Canada per. E’ stato rilasciato dalla compagnia un comunicato stampa dove viene ufficializzata lae anche laper questo PLE, parliamo del 30 novembre e l’evento si svolgerà per la prima volta in assoluto alla Rogers Arena di Vancouver. Aperte le registrazioni per i biglietti A questo indirizzo sono state aperte anche le registrazioni per accedere alla prevendita dell’evento. I pacchetti Priority Pass saranno presto disponibili, offrendo ai fan la possibilità di essere a bordo ring, avere posti a sedere premium, meet & greet con le Superstar WWE, opportunità di foto a bordo ring e altro ancora.