Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 17:45 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA Roma-NAPOLI AL MOMENTO SONO 11 I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E ANAGNI, IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PRENDERE LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ANAGNI CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA USCIAMO DA Roma UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE PROVOCA CODE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO .Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 17:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN IREZIONE ROMA INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI MONTE PORZIO XATONE, IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI E PROPRIO SULLA ROMA-NAPOLI CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E IL BIVIO PER LA SDIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREIZONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA ENNESIMO CODE INCIDENTE DALLA LAURENTINA A TUFETTO, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL3 ROMA-VITERBO TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PROSSIMITÀ DI ROMA SAN PIETRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 16:30 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN IREZIONE ROMA INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI MONTE PORZIO XATONE, IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI E PROPRIO SULLA ROMA-NAPOLI CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E IL BIVIO PER LA SDIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREIZONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA ENNESIMO CODE INCIDENTE DALLA LAURENTINA A TUFETTO, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL3 ROMA-VITERBO TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PROSSIMITÀ DI ROMA SAN PIETRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 15:30 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 15. ASTRALSPA. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. I TRENI REGIONALI SUBISCONO CANCELLAZIONI. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN IREZIONE ROMA INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI MONTE PORZIO XATONE, IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI E PROPRIO SULLA ROMA-NAPOLI CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E IL BIVIO PER LA SDIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREIZONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA ENNESIMO CODE INCIDENTE DALLA LAURENTINA A TUFETTO, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL3 ROMA-VITERBO TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PROSSIMITÀ DI ROMA SAN PIETRO. romadailynews
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