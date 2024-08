Roma le fanno bere e le violentano | due arresti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le hanno prima costrette ae poi violentate in casa. È successo alcuni giorni fa alla Borghesiana, quartiere nell’area est di. Due ragazze poco più che maggiorenni hanno subito violenza da due uomini, un 27enne di origine romena e un 47enne albanese, che avevano conosciuto la sera prima. Il primo è stato arrestato in flagranza mentre il secondo è stato rintracciato in un deposito di autobus, pronto alla fuga all’estero. Con lui aveva anche un trolley con tutto il necessario per fare perdere le tracce. Entrambi sono stati rinchiusi nel carcere di Regina Coeli. Le vittime, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, sono state ripetutamente violentate dall’uomo che le aveva ospitate e dal suo amico che dopo averle fatte ubriacare le hanno costrette a subire rapporti sessuali completi. Una delle due diciottenni soffre di una grave patologia.