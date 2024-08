Radice Ebolowa Si rinnova il gemellaggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prosegue il viaggio della delegazione legnanese, con in testa il sindaco Lorenzo, in Camerun. Giornata di incontri istituzionali nella capitale Yaoundè, con Itafrica e la delegazione diguidata dal sindaco Edjo’o e Sa Majestè, capo delle comunità tradizionali. "Con i Ministri dell’Istruzione superiore e del Decentramento abbiamo discusso le possibilità di dar vita a nuovi progetti, rivolti soprattutto ai giovani e allo scambio di formazione tecnica e professionale, per tenere in connessione e far cooperare anche in futuro le nostre città - ha spiegato il sindaco -. Abbiamo fatto visita anche all’ambasciata italiana, lasciando un omaggio a S.E. l’ambasciatore per ricordare il centenario della città di Legnano, richiamata nel nostro inno (dall’Alpi a Sicilia dovunque è Legnano).