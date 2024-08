Parigi 2024 slitta la fase finale del windsurf | Renna e Maggetti in gara sabato 3 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024)ladel(iQFOiL). Nella giornata di oggi, venerdì 2, erano in programma i quarti di: originariamente lafemminile avrebbe dovuto iniziare alle 14:03, mentre quella maschile alle 14:23. Ma dopo una serie di rinvii, si è deciso di posticipare tutto il programma a domani,. Non sono stati ancora resi noti i nuovi orari. Bisognerà dunque aspettare per valutare le speranze di medaglia di due azzurri. Nicolò, impegnato nellamaschile, e Marta, in quella femminile. Il primo, sesto alle opening series, partirà proprio dai quarti di, mentre, terza, è qualificata di diritto alla semie aspetta di conoscere le avversarie al penultimo atto. “Ho buone sensazioni sulla tavola e questo è quello che conta.