Non si dorme non si mangia fa caldo e non ci si sposta | il flop dei giochi di Macron

(Di venerdì 2 agosto 2024) Altro che spedizione olimpica. Quella in Francia, per gli atleti impegnati, è un vero e proprio viaggio della speranza. Non si, non sie non ci si. A dirlo non i criticoni, ma gran parte delle federazioni, per cui la kermesse parigina sarebbe la peggiore degli ultimi cinquanta anni. A parte la cerimonia o meglio il pride di inaugurazione, con tanto di Ultima Cena queer, non c'è sportivo che, in questi, non si è lamentato per un'organizzazione scadente. Il caso eclatante è quello della Senna, dove fino a qualche giorno fa abbondavano enterococchi ed escherichia coli. Più di qualche nuotatore pronto a rinunciare alle gare di fondo. La paura di fare la fine del povero Tyler Mislawchuk, il canadese che dopo la gara del biathlon, ha vomitato dieci volte prevale tra chi certamente non si è sacrificato cinque anni per una gara di sopravvivenza.