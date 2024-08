Mortal Kombat 2 | svelato finalmente il look di Kitana nel sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ancora un personaggio storico della saga videoludica si unirà aldel blockbuster in uscita l'anno prossimo, possiamo dare un primo sguardo ufficiale aldinel prossimodi, grazie a nientemeno che Ed Boon. La star di Le terrificanti avventure di Sabrina, Adeline Rudolph, si è unita al cast nei panni della famosa assassina che vedremo esordire inII. Sebbene l'immagine, condivisa da Boon su X/Twitter, non mostri il suo volto e nemmeno il suo costume completo, ci dà un'ottima anticipazione di come apparirà l'iconico ventaglio d'acciaio che usa come arma principale. Boon ha anche rivelato di aver visto una versione non finita diII e scherzato