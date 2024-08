Milan la nuova policy del club rossonero per le atlete in maternità | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nuove misure di tutela per le proprie calciatrici, che vanno dal rinnovo automatico del contratto all’assistenza per la cura dei figli. E’ questa l’innovativadelper ladelle sue tesserate. È il primotra i top del calcio europeo, informa la società, a prevedere un programma di tutela. Il prolungamento di contratto avverrà in caso di scadenza nella stagione sportiva in cui la gravidanza è iniziata ed è prevista l’assistenza per i figli nelle ore in cui l’atleta è impegnata nell’attività sportiva. Ci sarà anche supporto per voli, alloggi e altre spese di viaggio per i figli della tesserata che ha condotto la gravidanza o è responsabile unico del minore, insieme ad un accompagnatore.