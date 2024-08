La tendenza wrap skirt spopola anche in città con nuove idee per abbinamenti irresistibili

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non esiste solo la spiaggia per indossarla. La gonna pareo estate 2024 si dimostra un capo versatile e sorprendente. In grado di dare il meglio in territori che non hanno niente a che vedere con il mare. Insi trasforma nel pezzo fresco, comodo, facile e spessocolorato che mancava. E che rappresenta una validissima alternativa ai soliti pantaloni di lino o alla solita gonna lunga. Per una gita in unad’arte, per un appuntamento con gli amici e magariper il lavoro se l’ambiente lo consente, la gonna pareo sa prestarsi addiversi da quello che ci si aspetta da lei.