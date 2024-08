Judo Teddy Riner sempre più nella leggenda Terzo titolo olimpico individuale a Parigi 2024 nei pesi massimi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) In Francia era l’uomo più atteso (insieme al nuotatore Leon Marchand) dei Giochi Olimpici di, avendo peraltro rivestito il prestigioso ruolo di ultimo tedoforo in occasione della Cerimonia d’Apertura del 26 luglio, eha risposto presente all’appuntamento con la storia entrandopiù prepotentementelista degli sportivi più grandi di. Ilrio 35enne originario della Guadalupa ha dato spettacolo nel suo percorso odierno sul tatami dell’Arena Champ de Mars, ricorrendo al Golden Score solamente al primo turno (vittoria per somma di sanzioni sull’emiratino Magomedomarov) per poi collezionare tre ippon consecutivi che hanno fatto esplodere di gioia il pubblico locale presente sugli spalti. In finalesi è imposto sul sud coreano n.