Hugo X Les Benjamins | un viaggio attraverso le culture

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 2 agosto 2024) Per l’Autunno-Inverno 2024,unisce le forze con il marchio turco di streetwear Les, per lanciare una collezione che esplora l’interculturalità, dove l’Oriente incontra l’Occidente. Più che una collaborazione, l’abbinamento dei due marchi segna una celebrazione di storie condivise, dialoghi culturali e del potere unificante dell’espressione creativauna narrazione riflessiva. Fondato nel 2011 dal designer e fotografo Bünyamin Aydin, Lesè salito alla ribalta dello streetwear di lusso, fondendo il patrimonio turco con la cultura contemporaneastorie avvincenti e una filosofia di design unica., noto per la sua impareggiabile sartorialità e per il suo stile street, porta la sua storica maestria nella partnership con Les