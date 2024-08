Epatocarcinoma non operabile | al Moscati trattamento per ucciderlo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn approccio combinato di trattamenti per “uccidere” una massa tumorale non rimuovibile chirurgicamente. Il delicato intervento è stato eseguito su un 76enne di Avellino con una neoplasia epatica nonda Paolo Sorrentino, direttore dell’Unità operativa di Medicina Generale a indirizzo Epatologico dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe, e dalla sua équipe, in collaborazione con i radiologi interventisti coordinati da Giulio Lombardi. Nella sala ibrida angiografica della Città ospedaliera si è provveduto ad arrestare il flusso dell’arteria del fegato. Quindi, attraverso una ablazione con microonde e successiva chemioembolizzazione dell’ampia lesione (circa 10 centimetri) si è ottenuta la necrosi del tumore.