Diagnostica di precisione Investimento in Carehub

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Silver Economy Fund entra nel mondo dellaambulatoriale attraverso l’in, progetto finalizzato allo sviluppo di una rete di servizi ambulatoriali con focus su diverse specialità. L’obiettivo è la creazione di un Gruppo da 100 milioni di fatturato, che diventi un player di riferimento in questo settore. Il veicolo di Private Equity di Quadrivio Group, che investe in aziende che offrono beni e servizi dedicati alla Silver Age, acquisirà il 94.7% di Brexia Med S.r.l., societa’ guidata dai co-fondatori Alessandro Bartucci e Gianluca Santoro, entrambi con esperienza ultradecennale in iniziative di sviluppo sanitario, insieme a Francesca Anselmi e Valentina Rossi, entrambe manager affermate in ambito Healthcare.