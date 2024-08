Catania smantellata la famiglia Santapaola Ercolano al Villaggio Sant’Agata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sgominata la’ che agiva nel: secondo gli investigatori, stavano per riorganizzarsilamafiosaoperativa nel ‘’ a. Oltre 100 carabinieri del Comando provinciale disono stati impegnati nelle province del capoluogo etneo e Agrigento per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di 13 indagati accusati di associazione mafiosa e traffico di droga. L’indagine L’indagine, “Leonidi bis”, questo il suo nome in codice, è stata coordinata dalla Dda etnea e condotta dai militari dell’Arma del nucleo Investigativo di