Canale 5 gode la soap turca vola anche d' estate | l' intuizione di Pier Silvio Berlusconi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (5) Proprio non c'è verso di staccare gli, o meglio, le aficionadas dellemade in Turchia dalla visioneestiva di Endless Love. Il serial con protagonisti Nihan e Kemal martedì su5 ha segnato 2.010.000 spettatori col 17.8% riuscendo a far meglio delle gare olimpiche che nel primo pomeriggio di Rai 2 vedevano impegnate le ragazze della spada e la tennista Jasmine Paolini. Mentre Rai 1 e Rai 3 risentono parecchio della concorrenza a cinque cerchi, al punto che la Prima Rete martedì sera non è andata oltre l'8% di share con la serie tv Sophie Cross 2, Mediaset è stata in grado di puntellare la rete ammiraglia con una programmazione tutta al femminile che sta pagando.