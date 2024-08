Bar Condor e Central a Ferrara il Tar annulla le chiusure Il Comune | Ora ricorso al Consiglio di Stato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – “Il provvedimento del Tar riconosce l’esistenza di un problema nei locali che hanno impugnato le nostre ordinanze. Non ci fermiamo: ora pensiamo a unaldi. Abbiamo sanzionato più di venti attività, anche negli anni scorsi, portando legalità laddove c’era illegalità. Non ci fermiamo: tolleranza zero per chi non rispetta le regole”. L’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi difende la linea dell’amministrazione nonostante il Tar abbia accolto ildel bar(via Carlo Mayr) e del(a Pontelagoscuro) chei provvedimenti impugnati. Il punto eccepito dal Tribunale amministrativo rispetto al documento firmato dal sindaco Fabbri riguarda la “proporzionalità”. Dunque i provvedimenti emessi dall’amministrazione, a fronte dei fatti in questioni, sarebbero eccessivamente stringenti.