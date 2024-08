A che ora gareggia Fabbri oggi nel getto del peso alle Olimpiadi | programma esatto avversari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Leonardosi presenta con grandi ambizionidi Parigi 2024, dove ha tutte le carte in regola per puntare a una medaglia neldel. Il primatista italiano ha sempre vinto in stagione ed è sempre andato oltre i ventidue metri nelle undici gare in cui si è imposto, con il picco del record nazionale di 22.95 metri raggiunto a metà maggio. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo ha battuto i suoidiretti un paio di settimane fa in Diamond League: gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs si sono inchinati a Londra al cospetto del nostro portacolori e ora spera di replicarsi anche nella capitale francese. Leonardoinizierà il proprio cammino nella giornata di venerdì 2 agosto (ore 20.10) quando andranno in scena le qualificazioni: passeranno il turno gli atleti che spediranno l’attrezzo ad almeno 21.