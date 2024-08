Traffico Roma del 01-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024) LuceverdeVerri trovati all’ascolto entrata amaggiorsu via Flaminia via Salaria rispettivamente in coda da via di Grottarossa a via dei Due Ponti e da via di Villa Spada verso la tangenziale su via Aurelia abbiamo file dal gr verso Piazza Irnerio lungo il raccordo anulare Ci sono code in carreggiata interna tra Casilina Ardeatina esterna rallentamenti e code tra le uscite BivioFiumicino Anagnina e Prenestina Nomentana sul tratto Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti da Viale Togliatti alla tangenziale est proprio sulla tangenziale ricordiamo la chiusura nel tratto di sopraelevata tra viale Castrense è Largo Settimio Passamonti direzione Stadio Olimpico inevitabili le ripercussioni alin tutta l’area adiacente sempre in tangenziale Sono in corso lavori tra viale di Tor di Quinto via Salaria attenzione alla segnaletica al momento file tra Salaria ...