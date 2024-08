Toti esce dai domiciliari dopo 85 giorni | ok del giudice alla revoca della misura cautelare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’ex presidenteRegione Liguria Giovanni, imputato di corruzione, è tornato libero:85di custodialaper le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta didegli arrestipresentata dall’avvocato Stefano Savi.potrà dunque lasciare la villa di Ameglia (La Spezia) dove si trovava ristretto dal 7 maggio, giorno dell’arresto. In seguito alle dimissioni dcarica di governatore – arrivate il 26 luglio – per ilnon sussiste più il pericolo di reiterazione del reato. Articolo in aggiornamento L'articolodai85: ok delproviene da Il Fatto Quotidiano.