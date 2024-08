Roncadelle ha due campioni olimpici! De Gennaro e Bellandi fanno impazzire un paesino di 9000 abitanti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un piccolo paese diche nel giro di pochi minuti è diventato subito famoso in tutto il Mondo! Stiamo parlando di, alle porte di Brescia, che ha regalato due ori all’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella canoa slalom k1 con Giovanni Dee nel judo con Alice(categoria -78 kg). Il tutto in una data storica per lo sport italiano ricordando il 1° agosto 2021 quando a Tokyo (Giappone) Gianmarco Tamberi vinse l’oro nel salto in alto, seguito subito dopo da Marcell Jacobs sui 100 metri piani – con il ‘Messia’ dell’atletica italiana che è cresciuto a Desenzano del Garda (Brescia), quindi la provincia lombarda si dimostra ancora una volta terra di