Pisa-Inter senza Taremi per Inzaghi coppia inedita in attacco!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Domani alle ore 19.30 si giocain Toscana. Simonesarà privo di Mehdiper un risentimento muscolare, ci sarà unain. AS– La notizia relativa a Mehdiarriva nel momento peggiore possibile. Il giocatore ha subito un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra e salterà, ma non solo. L’attaccante non farà i prossimi allenamenti e perderà i progressi riscontrati nelle prime settimane di ritiro. Quando tornerà dovrà ricominciare da zero e ciò non è affatto confortante. Ancor meno confortante è vedere chi lo dovrà sostituire nell’amichevole di domani in Toscana dei nerazzurri.