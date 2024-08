Maria De Filippi sulle regine della tv | Cadere dal trono è un attimo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono più di 20 anni cheDecolleziona successi televisivi, i suoi programmi su Canale 5 fanno record di share anche in piena estate, com’è successo con la nuova edizione di Temptation Island. La conduttrice stamani è stata ospite di Rudy Zerbi a Radio Deejay e ha risposto a diverse domande degli ascoltatori. Un ragazzo ha chiesto acome ha fatto a partire da Pavia e diventare poi la reginatelevisione. Umile come sempre la Deha specificato che il titolo di regina le è stato affibbiato, ma ha anche aggiunto che tutte lee i retv prima o poi subiscono un naturale declino e diventano sudditi. Secondo Kween Marydalè facilissimo e lei di troni se ne intende, quindi può solo avere ragione. De: “è semplice, quando vai giù, vai giù per davvero”.