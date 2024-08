L’ultimo bollettino In aumento gli stupri e le truffe informatiche | Ora si denuncia di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Aumentano i reati in Brianza (ma non a Monza) e la provincia si attesta al quinto posto in Lombardia dopo Milano, Brescia, Bergamo e Varese. Boom di denunce per droga, violazioni tributarie,, mentre calano i reati contro il patrimonio e la persona. Lo scenario emerge dai dati analizzati nell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta martedì in Prefettura, coordinata dalla prefetta Patrizia Palmisani, con la partecipazione dei responsabili provinciali delle forze di polizia, del Procuratore di Monza Claudio Gittardi, del sindaco di Monza Paolo Pilotto e dell’Assessore Ambrogio Moccia. L’analisi ha riguardato i reatiti nell’anno 2023, confrontati con quelli dei due anni precedenti.