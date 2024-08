Ho battuto anche l’infortunio alla caviglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un argento storico per l’Italia, 96 anni dopo l’unica altra medaglia nella gara a squadre femminile, sempre un argento ad Amsterdam 1928. Storicoper Modena, per la Vis Academy e soprattutto per Elisa Iorio, che ha stretto i denti doponelle qualificazioni ed è salita sul gradino del podio accantoBiles ("che emozione averla lì di fianco", racconta) e a una selezione americana imprendibile in una delle gare più iconiche dei Giochi. Elisa, ci racconti: che segreto c’è dietro questa grande prestazione? "Il segreto della nostra squadra, l’unione, l’affiatamento che abbiamo sempre costruito giorno per giorno: siamo cresciute tutte insieme ese Manila Esposito è arrivata un po’ dopo rispetto alle altre si è integrata subito".