Harvey Keitel l' intervista | Avrò sempre nostalgia del cinema di Martin Scorsese

(Di giovedì 1 agosto 2024) "I migliori spaghetti aglio e olio" dei registi italiani e Il tatuatore di Auschwitz, l'Actors Studio e l'ambiguità del suo personaggio in Taxi Driver: in sala dal primo agosto con Paradox Effetc, l'attore si racconta dal Filming Italy Sardegna Festival. "Oh sì, ho capito: stai cercando di farmi uccidere". Occhiali da sole, polo nera e pantaloni di lino bianchi,scoppia a ridere quando, al Filming Italy Sardegna Festival, gli domandiamo qual è il ricordo che conserva con maggiore emozione delle sue esperienze sui tanti set italiani che ha frequentato nel corso della sua carriera, tra Il mondo nuovo di Ettore Scola e Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti di Lina Wertmüller passando per La sposa americana di Giovanni Soldati, Due occhi diabolici di Dario Argento e George A. Romero e Youth - La giovinezza di Paolo