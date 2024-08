Giochi di fuoco sfilate e aneddoti Viaggio nella storia del Medioevo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel 487esimo anniversario della battaglia di Montemurlo, che segnò la nascita della Toscana moderna, giovedì 1 agosto dalle ore 19,30 in poi il Comune di Montemurlo con il Gruppo storico e la Pro loco propongono “Dentro la”, una serata di rievocazione, racconti e spettacoli, inserita nel calendario di eventi legati alla 33esima edizione del Corteggio storico. La manifestazione si avvale della collaborazione e consulenza storica della Fondazione Cdse e della sua direttrice Alessia Cecconi. Per la seconda volta i figuranti del Gruppo storico sfileranno per le strade di Montemurlo centro e porteranno nel nuovo centro cittadino, in piazza della Repubblica, di fronte al municipio, la magia e il fascino del Corteggio storico di Oste e dei suoi protagonisti.