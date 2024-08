Fermata Repubblica del passante ascensori e scale mobili fuori uso al binario 2

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Milano, 1 agosto 2024 – “Intrappolati”, per modo di dire, nella stazionedelse ci si ritrova su una sedia a rotelle, per qualsiasi ragione si fa fatica a camminare o a fare le normalicon le proprie forze, o ancora ci si sta spostando con un passeggino. È quel che succede da alcuni giorni su una delle due piattaforme, quella che conduce in direzione di Porta Garibaldi e Lancetti, con entrambe lee gliuso. Un panorama sconfortante come accade spesso in altre stazioni delo della metropolitana, dove però difficilmente sia lesia glisono inutilizzabili in contemporanea. La denuncia di quanto accade allaarriva da un pendolare, Stefano, che vive a Vittuone nell’hinterland ovest milanese e lavora vicino alla stazione Centrale.