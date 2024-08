Come conservare i medicinali d’estate il vademecum essenziale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Con le ondate di caldo che non accennano a dare tregua e con nuove impennate delle temperature in arrivo, anche iche abbiamo in casa o che dobbiamo portare con noi in vacanza possono risentire degli sbalzi termici. I consigli dell’Aifa L'Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato una mini-guida sull’argomento da cui si possono ricavare alcune regole generaliquelle riportate nei prossimi paragrafi. Per ricordarsi di assumere inegli orari giusti, inoltre, si può scaricare l’app AIFA(disponibile per Android e iOS), che permette di creare un promemoria e segnalare eventuali carenze in farmacia. Conservazione Bisogna leggere bene il foglietto illustrativo delle medicine e rispettare la corretta temperatura di conservazione.