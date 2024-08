Affare Antonucci arrivata l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ieri pomeriggio èancheda parte del Cavalluccio per Mirko, sesto colpo in entrata del mercato bianconero dopo Massimiliano Mangraviti, Giacomo Calò, Marco Curto, Joseph Ceesay e Simone Bastoni. Dopo un lungo inseguimento, la trattativa è durata oltre un mese, il fantasista romano classe 99 arriva dallo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo solo in caso di promozione in A. Cresciuto nella cantera giallorossa,ha debuttato in prima squadra nella stagione 2017/2018 togliendosi la soddisfazione di scendere in campo anche nel match di semifinale di Champions League contro il Liverpool. Poi i prestiti al Pescara e alla Salernitana in B e l’esperienza all’estero nel Vitoria Setubal in Liga Portugal la massima serie portoghese.