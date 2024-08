11 settembre ha patteggiato l’uomo accusato di essere la mente dell’attentato Eviterà la pena di morte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 – Il Dipartimento della Difesa statunitense ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo condi aver progettato gli attentati dell’112001 e due suoi complici. I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti, ma secondo la CNN Khalid Sheikh Mohammed, ladietro l’attentato, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash e Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi si dichiareranno colpevoli. In cambio, l’accusa non chiederà ladi. Le informazioni note sull’accordo sono contenute in una lettera che i pubblici ministeri hanno inviato una lettera alle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti, poco prima che il Dipartimento della Difesa annunciasse la notizia in un comunicato stampa mercoledì sera.