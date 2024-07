Superbike | Andrea Iannone ancora convincente su Go Eleven

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un weekend davvero positivo pere per la sua Gotargata Ducati. L’esperto centauro italiano ha colto un podio incredibile in Gara 1 piazzandosi alle spalle dell’imprendibile Toprak Razgatlioglu su BMW e di Danilo Petrucci su Barni Spark Racing. In Gara 2, invece, sono arrivati comunque altri punti iridati in virtù di un ottavo posto che ha fatto, comunque, tanto morale. Il trentaquattrenne di Vasto è certamente una delle sorprese più belle di questa2024 grazie a un feeling straordinario con una moto che sembra possedere un passo davvero interessante. Le dichiarazioni didopo il buon weekend di Most con Go“Sabato è stata una giornata eccezionale, oggi speravo in qualcosa di più ma abbiamo incontrato alcune difficoltà. Questa mattina abbiamo avuto una partenza complessa.