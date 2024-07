Studiare prima di imbrattare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se Google consuma tanta energia quanto l’Ecuador e Microsoft se la gioca con l’Azerbaigian, perché i giovani ambientalisti che imbrattano monumenti e bloccano le autostrade non vanno a Seattle da Bill Gates o da Google in California a protestare? Sapete qual è il Paese che ha il consumo pro capite di elettricità più alto del mondo? E di conseguenza è anche tra gli Stati che hanno emissioni elevate se ricondotte al numero di abitanti? Se non siete esperti non lo immaginerete mai: si tratta della fascinosissima Islanda, con i suoi ghiacciai e le sue sorgenti termali. In media, ogni cittadino di Reykjavik consuma più di 50 kilowattora. Tanto per capirci, l’Italia si ferma a 4,7, cioè meno di un decimo, e nella classifica mondiale è al 47esimo posto.