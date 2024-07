Siena arrestati 4 ragazzi di cui 3 minorenni per rapine e lesioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La Polizia di, nell'ambito di un'indagine scaturita dalle plurimecommesse la sera del 7 luglio scorso da un gruppo di giovani, in prevalenza, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minore e diverse perquisizioni domiciliari. Sono quattro in tutto gli indagati, tree un maggiorenne, ritenuti i presunti responsabili, a vario titolo, delle, furti ecommessi all'interno del parco Orti de Tolomei, di. Uno dei, altro destinatario di misura cautelare della custodia in carcere, è risultato irreperibile. Le ordinanze cautelari sono state emesse dal gip del Tribunale per idi Firenze, su richiesta della Procura minorile.