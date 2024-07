Sarà impossibile riconoscerli | ecco i primi robot con vera pelle umana come la nostra

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La tecnologiaica ha compiuto un altro grande balzo in avanti: sono arrivati idotati diappaiono. Nell’attuale decennio i, i droni e l’intelligenza artificiale stanno progredendo a ritmi elevatissimi: tantissime aziende vorrebbero addirittura “sostituire” gli umani con degli umanoidi ad altissima capacità. Queste sorprendenti macchine possono, infatti, lavorare 24 ore su 24, aumentando così l’efficienza e la produzione. E non solo: i modernisono inoltre costituiti da software basati sull’intelligenza artificiale, grazie alla quale sono in grado di compiere operazioni impossibili per un essere umano. In arrivo il primodotato di– cityrumors.itTuttavia, ciò che sorprende maggiormente non è solo la loro tecnologia ai limiti della fantascienza, ma anche la somiglianza con gli umani.