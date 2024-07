Louis Dassilva la moglie lo vede in carcere | Non ha fretta di uscire vuole la verità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Rimini, 31 luglio 2024 – Martedì scorso Valeria Bartolucci è tornata ad abbracciare il marito, 34 anni, arrestato il 16 luglio in quanto unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023 in via Del Ciclamino. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del tribunale, Valeria è andata ina trovare il marito. "Quando l'ho visto al tavolo, sono rimasta per venti secondi a guardarlo. Era una situazione irreale. Quando mi ha visto si è alzato e mi è venuto incontro. Ci siamo abbracciati. Lì la la lacrimuccia premeva per, ma l'ho tenuta a posto", ha spiegato Valeria ai microfoni di Estate in diretta all'uscita dalla prigione. Il colloquio indi Bartolucci è durato circa un'ora. "Mi sei mancato" ha detto Valeria a. "Anche tu" è stata la sua risposta.