La vertenza degli addetti alle mura | Noi guide inquadrati come operai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Sono quel che faccio e non quello che mi scrivono sul contratto". Bella la passeggiata sulle, bellissima. Le migliaia di turisti ammirano il panorama monumentale ma non vedono, non si affacciano su quel "panorama contrattuale" a cui sono sottoposti i ventiai servizi sulleche sonodi secondo livello del contratto multiservizi con mansioni "assimilabili a quelli dediti ad attività di pulizia e di piccola manutenzione". La Filcams-Cgil, dopo lunghe trattative con le tre cooperative (riunite in un’associazione temporanea di impresa) a cui il Comune ha affidato il servizio, ha portato in assemblea pubblica glidavanti alla Torre di Santa Maria (primario accesso) ed aperto una. "Il contratto è quello multiservizi adatto ad attività di pulizie e di piccola manutenzione.