La precisazione | Villa Silvia quel referto consegnato nei giusti modi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Con riferimento all’articolo pubblicato sul nostro giornale del 28 luglio dal titolo “La denuncia – È malata di tumore, calvario vergognoso. Il sistema non funziona”, dariceviamo e pubblichiamo. “Il paziente è stato inviato presso la nostra struttura perché la casa di curaha aderito al piano nazionale di governo delle liste di attesa per utenti provenienti da strutture pubbliche e/o da Cup regionali. L’azienda non ha mai pubblicizzato l’esistenza di servizi di refertazione on line ai quali riferirsi. Ilè statonei tempi e neistabiliti dalle informative presenti sia sul sito che all’interno della struttura.consegna al paziente ilcartaceo firmato dal medico specialista. Taleha pieno valore medico legale.