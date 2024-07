Jennifer Aniston il suo brand per capelli spicca il volo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Come una mamma orgogliosa che vede il proprio figlio raggiungere grandi risultati.ha lanciato così l’arrivo del suoperLolaVie nei negozi Target. «Ho delle news molto eccitanti per voi. LolaVie sta per arrivare nei negozi della catena Target», ha detto l’indimenticabile Rachel di Friends, 55 anni, in un video su Instagram per annunciare la notizia. «Il mio bambino sta crescendo! Target, arriviamo», ha concluso l’attrice.aveva lanciato LolaVie,per la cura deicon prodotti vegani e cruelty-free, nel 2021. Un anno dopo, il fatturato era già da record: 15 milioni nei primi 12 mesi. Del resto lei dise ne intende eccome: dal celeberrimo taglio Rachel – emblema degli anni Novanta – in poi, l’abbiamo vista sfoggiare tagli e colori sempre da urlo. Guarda di più nel video di Amica.