Il sindaco Celentano | Ho avuto un tumore ma ora sto bene Basta chiacchiere sul botulino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La sindaca di Latina, Matilde, ha scelto di parlare pubblicamente della sua malattia e della sua guarigione, per porre fine alle voci maligne e ai pettegolezzi sulla sua salute, e lo ha fatto durante un’occasione decisamente ufficiale. Un Annuncio Commovente in Consiglio Comunale Questa mattina, in apertura del Consiglio comunale,ha raccontato con emozione il suo percorso di guarigione, sottolineando le difficoltà non solo fisiche ma anche psicologiche. “Houn,” ha dichiarato, “ma ora sono guarita. È stato un percorso doloroso, ma sono riuscita a superarlo”. Risposta agli Attacchi e ai Pettegolezzi La sindaca ha affrontato direttamente le voci e le malignità che hanno circolato sul suo conto negli ultimi mesi, inclusi i commenti crudeli sui social media riguardanti il suo aspetto fisico.