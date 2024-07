Il leader di Hamas Ismail Haniyeh è stato assassinato a Teheran

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 luglio 2024)si trovava aper partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian martedì. L'Iran non ha fornito dettagli su come è avvenuto l'omicidio, che è attualmente sotto indagine. Gli analisti della televisione diiraniana hanno subito accusato Israele. Quest'ultimo non ha rilasciato dichiarazioni immediate, ma solitamente non lo fa quando si tratta di operazioni attribuite al Mossad. Nel 2020, un importante scienziato nucleare militare iraniano, Mohsen Fakhrizadeh, èucciso da una mitragliatrice telecomandata mentre viaggiava in auto fuoriaveva 62 anni ed era ilpolitico didal 2017. Nato in un campo profughi a Gaza, i suoi genitori erano fuggiti dalla città di Asqalan dopo la creazione dellodi Israele nel 1948.