Femminicidio a Bergamo | una chiamata disperata non è bastata a Sharon Verzeni

(Di mercoledì 31 luglio 2024): unanon è, che è morta dissanguata Un nuovo, tragico capitolo si è aperto nel triste elenco dei femminicidi italiani., 33 anni, è stata brutalmente uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di. La giovane donna, estetista di professione, è stata trovata in una pozza di sangue in strada, con ferite multiple da arma da taglio. Prima di perdere conoscenza, ha avuto la forza di chiamare i soccorsi, urlandomente “Aiuto, mi hanno accoltellata”. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento del 118, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Zogno che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto. Non è infatti ancora chiaro dove sia avvenuta l’aggressione.