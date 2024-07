Caso di Dengue Intervento anti-zanzare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024)di febbre daa Brescia: oggi la disinfestazione al Quartiere Primo Maggio. Ilè stato stato segnalato da Ats Brescia al Comune che ha previsto per oggi uno specifico e capillarenella zona in cui si trova la persona contagiata. L’area coinvolta comprende via Divisione Acqui, via Rose, via Passo del Gavia, quartiere Primo Maggio e via Giovanni Tempini. Laè una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di. Non esiste, invece, la trasmissione diretta da persona a persona.