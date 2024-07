Bus ex 73 Novegro si lamenta per la tratta ridotta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’autobus potenzia il percorso, ma l’annunciato prolungamento non soddisfa residenti e comitati. Nelle frazioni di(Segrate) e San Bovio (Peschiera Borromeo) non è stata accolta con entusiasmo la notizia che la linea 973, attivata in sostituzione della 73, dal prossimo autunno prolungherà il suo tracciato milanese fino a via Morosini, vicino a piazza Cinque Giornate, andando così a coprire le tratte, oggi scoperte, di viale Corsica e 22 Marzo. "Il tracciato sarà comunque monco rispetto a quello originario della 73, che arrivava fino in piazza San Babila. Così i viaggiatori continueranno ad essere privati di un collegamento col centro di Milano", è il parere di Eleonora Rettani, residente a