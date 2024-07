Bimba annegata in piscina Salgono a 8 gli indagati Ipotesi omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ad otto le persone indagate pernell’indagine della Procura sulla morte della bambina di 11 anni che, lo scorso 17 giugno, durante una gita con altri 200 ragazzini, organizzata dal centro estivo dell’oratorio di Caravaggio, comune della Bergamasca dove viveva, si era sentita male mentre giocava in una delle piscine del parco acquatico Aquaneva di Inzago, nel Milanese. La pm Alessandra Cerreti, titolare del fascicolo, ha iscritto nel registro deglianche i vertici e i responsabili per la sicurezza della struttura, che si aggiungono, tra gli altri, al sacerdote che accompagnava i minorenni e al bagnino, la cui posizione, però, è stata trasmessa alla Procura per i minori, in quanto non ha ancora 18 anni.