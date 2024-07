Basket 3×3 Lettonia e Francia concedono il bis alle Olimpiadi Primi successi per Cina e Polonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A Si è conclusa la seconda giornata per quanto riguarda il torneo di3×3di Parigi 2024. E sono due le formazioni che restano a punteggio pieno, cioè, mentre dopo l’esordio vincente cadono Olanda e Serbia. Si inizia con una sfida al vertice, cioè-Olanda, due formazioni uscite vincenti nel match d’esordio. E la prima metà del match è equilibratissima, con le due squadre che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari e nessuna riesce a trovare un break per scappare. Servono, così, sei minuti allaper trovare il canestro di Lacis da oltre l’arco per il +3. Torna a -1 l’Olanda, ma un altro canestro da oltre l’arco rilancia i lettoni, poi Lasmanis concede il bis eche scappa via. Gli olandesi non reagiscono e match che lachiude un minuto prima della sirena sul 21-12.