Turismo in Veneto aumentano gli incassi | previsti 100 milioni Quali sono le località più ‘premiate’

(Di martedì 30 luglio 2024) Venezia, 30 luglio 2024 – Centodi euro nelle casse dei comuni veneti. Tutti grazie al, una risorsa sempre più preziosa per la Regione. Si tratta di un dato record, certificato dall’ultimo studio della Fondazione Think Tank Nord Est, che ha studiato i bilanci delle città. Gli introitirelativi all’incasso dell’imposta di soggiorno prevista per chi alloggia in quei comuni che vi hanno aderito. Nel dettaglio, ci si aspetta che il dato sia di 98,6di euro, ma non si esclude possa essere superato in quanto, come spiega la Fondazione, i comuni indicano spesso gli importi prudenziali nel bilancio di previsione. I dati del 2023 Un aumento che è sempre stato costante: nel 2023 l’imposta di soggiorno ha fruttato 96,7di euro, segnando un aumento del 16% rispetto al 2022.