Rivedere i pulsanti nelle finestre delle cartelle in Windows 11

(Di martedì 30 luglio 2024) Il programma di gestioneè stato recentemente aggiornato, come visto, con diversi cambiamenti in Esplora File di11, risultando totalmente diverso rispetto alla versione vista su10. Chi viene da questo sistema operativo e chi preferiva vedere ie le opzioni in alto nella finestra della cartella, potrebbe voler tornare all'Esplora file coigrandi di10. Possiamo quindi ripristinare Esplora file di10 in11, così da ritrovarci con l'interfaccia adi file. LEGGI ANCHE -> Trucchi per Esplora file in1) Pannello di controllo La vecchia versione di Esplora file è ancora presente in11 ma è stata relegata ad una funzione marginale, anche se ancora accessibile per tutti gli utenti.