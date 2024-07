Premio Atena Nike III Edizione

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 luglio 2024) Direttrice artistica Gabriella Carlucci Conducono Dario Bandiera, Antonella Salvucci e Alessia Fabianialla Carriera all’attrice Antonella PonzianiTalento Siciliano Donna all’attrice Manuela VenturaTalento Siciliano Uomo all’attore David CocoNuovo Imaie a Lorenzo CammisaImpresa Donna a Claudia ConteCinema e Salute a Simone Petralìa Ilcinematografico, si conferma, per il terzo anno consecutivo, in una vera e propria kermesse artistico – culturale nella quale attori, professionisti del settore e cinematografi si incontrano per dare vita ad un momento di cinema ma anche di conoscenza dell’industria e della filiera cinematografica.