Parigi 2024 le finali di oggi martedì 30 luglio | programma e orari

(Di martedì 30 luglio 2024) Quarta giornata di Giochi Olimpicie tante medaglie da assegnare in questo30: andiamo a vedere quali. Italia protagonista soprattutto nel nuoto in questi primi giorni e determinata a ripetersi. A caccia di una medaglia Gregorio Paltrinieri, Marco de Tullio e tanti altri, ma anche in altri sport. Gli azzurri vogliono infatti essere protagonisti nel judo, nel tiro a segno, nella ginnastica artistica e anche nella scherma, dove la sorte non è stata particolarmente benevola – per usare un eufemismo – in questi giorni.