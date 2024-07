Parigi 2024 canoa slalom | Marta Bertoncelli si qualifica per la semifinale nel C1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024)supera col brivido il taglio dopo il primo turno preliminare nel C1 femminile alle Olimpiade di. Il suo è infatti il diciottesimo punteggio, l’ultimo utile, per rientrare tra le tre atlete eliminate. Nella prima run l’azzurra fa registrare 112.28 con le penalità per il tocco alla prima porta e alla numero quattordici. Altre due penalità nella seconda run (porte 15 e 21) ma piccolo miglioramento con 110.43, quanto basta per tenere a distanza la canadese Betteridge, prima delle escluse con 115.60. In testa c’è la ceca Gabriela Satkova con 99.44, tallonata da Jessica Fox (100.o5), a caccia di un’altra medaglia dopo l’oro già conquistato nel K1. Domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 15.30 in programma le semifinali.siper lanel C1 SportFace.